У середу, 24 листопада, донецький «Шахтар», який попрощався з бразильцем Дентіньо, на стадіоні «Джузеппе Меацца» у Мілані проведе передостанній матч групового турніру Ліги чемпіонів проти місцевого «Інтера» (початок — о 19:45). Як відомо, перша зустріч підопічних Роберто де Дзербі та Сімоне Індзагі завершилася в Києві внічию — 0:0.

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛІВ У ПОЄДИНКУ «ІНТЕР» — «ШАХТЕР».

Нагадаємо, що минулого сезону суперники також грали в одній групі, і в обох зустрічах було зафіксовано «суху» нічию. У підсумковій таблиці групи донеччани тоді стали третіми, продовживши виступи у Лізі Європи, а італійці — останніми та припинили участь у єврокубках.

Усього ж «Шахтар» та «Інтер» провели в єврокубках шість очних поєдинків: чотири нічиї та дві перемоги міланців із загальним рахунком 7:0.

Бачать букмекери фаворитами італійців і в майбутньому матчі, приймаючи ставки на успіх кожного із суперників із такими коефіцієнтами.

«Паріматч»: перемога «Інтера» — 1,35, нічия — 5,10, виграш «Шахтаря» — 8,70.

«Фаворит»: перемога «Інтера» — 1,39, нічия — 5,10, виграш «Шахтаря» — 8,50.

1xBet: перемога «Інтера» — 1,34, нічия — 5,65, виграш «Шахтаря» — 10,5.

«Олімп»: перемога «Інтера» — 1,38, нічия — 5,40, виграш «Інтера» — 8,00.

William Hill: перемога «Інтера» — 1,33, нічия — 5,00, виграш «Шахтаря» — 10,00.

Нагадаємо, що в іншому поєдинку у групі D змагатимуться (о 22:00) молдавський «Шериф» та іспанський «Реал».

Становище команд: 1. «Реал» — 9 очок; 2. «Інтер» — 7; 3. «Шериф» — 6; 4. «Шахтар» — 1 .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у поєдинку чемпіонату України переміг львівський «Рух».

Фото ФК «Шахтар»

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