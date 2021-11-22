У середу, 24 листопада, донецький «Шахтар» проведе в Мілані один із двох вирішальних поєдинків групової стадії Ліги чемпіонів проти італійського «Інтера» (у Києві суперники зіграли внічию — 0:0). Лише перемога на арені «Джузеппе Меацца» (арбітр — Овідіу Хацеган з Румінії) збереже підопічним Роберто де Дзербі шанси на вихід із групи (навіть у Лігу Європи).

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛІВ У МАТЧІ «ІНТЕР» — «ШАХТАР»

Минулими вихідними суперники провели чергові матчі в серії А та УПЛ. «Інтер» у домашньому протистоянні здолав лідера чемпіонату Італії «Наполі» — 3:2 (Хакан Чалханоглу, 25, Перішич, 44, Мартінес, 61 — Зеліньскі, 17, Мертенс, 78) і, як і раніше, посідає в турнірній таблиці третє місце (5 очок відставання від «Мілана» та «Наполі»).

Відеоогляд матчу «Інтер» — «Наполі» — 3:2

Що ж до «Шахтаря», то донеччани на столичному «Олімпійському» дотиснули «Рух» — 2:0 (Маркос Антоніо, 85, Тете, 88) і ділять у чемпіонаті України лідерство з «Динамо», поступаючись киянам лише за рахунок гіршої різниці м'ячів.

У прямій трансляції матч «Інтер» — «Шахтар» покажуть о 19:45 відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV. Також прямий ефір зі стадіону «Джузеппе Меацца» заплановано на телеканалах «Матч!» та «Матч! Футбол 2» (Росія).

Ліга чемпіонів. Група D. 5-й тур

24 листопада (середа)

«Інтер» — «Шахтар» 19:45 MEGOGO, Volia TV, «Матч!», «Матч! Футбол 2»

В іншому поєдинку групи цього ж дня (о 22:00) у Тирасполі змагатимуться «Шериф» та «Реал».

Становище команд групи D: 1. «Реал» — 9 очок; 2. «Інтер» — 7; 3. «Шериф» — 6; 4. «Шахтар» — 1 .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери назвали фаворита протистояння «Інтера» та «Шахтаря».

Фото ФК «Шахтар»

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