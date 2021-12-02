27.18 / 27.40 30.69 / 31.06
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Відомий футболіст замінив двох вилучених воротарів — і виграв серію пенальті

21:24 2 грудня 2021
Маме Бірам Діуф

Неординарна ситуація сталася в матчі 1/32 фіналу розіграшу Кубка Туреччини між «Хатайспором» та «Еюпспором».

Основний час зустрічі завершився результативною нічиєю (1:1), а на четвертій компенсованій хвилині був вилучений воротар господарів Абдулла Їгітер. Місце у воротах зайняв його змінник Явуз Бугра Бойяр і в додатковий час не пропустив. Щоправда, перед фінальним свистком також отримав червону картку та достроково залишив поле.

Оскільки в резерві воротарів «Хатайспор» уже не мав, на серію пенальті воротарський светр одягнув 33-річний сенегальський нападник Маме Бірам Діуф. І з шести ударів по його воротах два суперники не забили — в одному випадку м'яч полетів повз рамку, а в другому сферу прийняла на себе стійка. У підсумку господарі виграли післяматчеву «лотерею» (5:4) та вийшли до 1/16 фіналу.

Додамо, що Діуф у дорослому футболі засвітився в норвезькому «Мольде», після чого протягом трьох років, у 2009--2012-му, перебував у структурі англійського «Манчестер Юнайтед». Щоправда, за основну команду «червоних дияволів» Маме Бірам зіграв небагато — лише дев'ять матчів у всіх турнірах. Після «МЮ» сенегалець виступав у Німеччині за «Ганновер», забивши 35 голів у 71 матчі, а в 2014-му повернувся на Туманний Альбіон, де у складі «Сток Сіті» зіграв 157 матчів (25 голів) за шість сезонів. За «Хатайспор» виступає з 2020 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Нідерландах пробили 66 пенальті в післяматчевій серії.

143

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Касовий апарат

У Раді запропонували відкласти обов'язкове застосування бізнесом РРО до 2023 року: що відомо

пенсіонер

Понаднормативний стаж, доплати інвалідам та УБД, мінімалка: з 1 грудня українцям перерахують виплати

салат

Салат «Марфа» від кулінарного блогера Людмили Борщ: чудовий конкурент олів'є на Новий рік

Термінал та смартфон

Усі розрахунки лише «через касу»: нові правила роботи ФОПів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.