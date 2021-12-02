Неординарна ситуація сталася в матчі 1/32 фіналу розіграшу Кубка Туреччини між «Хатайспором» та «Еюпспором».

Основний час зустрічі завершився результативною нічиєю (1:1), а на четвертій компенсованій хвилині був вилучений воротар господарів Абдулла Їгітер. Місце у воротах зайняв його змінник Явуз Бугра Бойяр і в додатковий час не пропустив. Щоправда, перед фінальним свистком також отримав червону картку та достроково залишив поле.

Оскільки в резерві воротарів «Хатайспор» уже не мав, на серію пенальті воротарський светр одягнув 33-річний сенегальський нападник Маме Бірам Діуф. І з шести ударів по його воротах два суперники не забили — в одному випадку м'яч полетів повз рамку, а в другому сферу прийняла на себе стійка. У підсумку господарі виграли післяматчеву «лотерею» (5:4) та вийшли до 1/16 фіналу.

Mame Diouf being his awesome self

pic.twitter.com/zQiBegPsKf — Stoke Loud & Proud (@StokeLoudProud) December 2, 2021

Додамо, що Діуф у дорослому футболі засвітився в норвезькому «Мольде», після чого протягом трьох років, у 2009--2012-му, перебував у структурі англійського «Манчестер Юнайтед». Щоправда, за основну команду «червоних дияволів» Маме Бірам зіграв небагато — лише дев'ять матчів у всіх турнірах. Після «МЮ» сенегалець виступав у Німеччині за «Ганновер», забивши 35 голів у 71 матчі, а в 2014-му повернувся на Туманний Альбіон, де у складі «Сток Сіті» зіграв 157 матчів (25 голів) за шість сезонів. За «Хатайспор» виступає з 2020 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Нідерландах пробили 66 пенальті в післяматчевій серії.

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