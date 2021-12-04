Болід вщент: моторошна аварія у Формулі-1

Трагедією ледь не завершилися тренувальні заїзди на Гран-прі Саудівської Аравії у найпрестижніших автомобільних перегонах — «Формула 1».

В одному з поворотів пілот Ferrari Шарль Леклер не впорався з керуванням машиною. У результаті болід француза врізався у відбійник на вуличній трасі в Джидді спочатку задньою частиною, а потім і передньою. Наслідки аварії виглядають моторошно — автомобіль розбився вщент, а ось у Леклера після обстеження в медичному центрі пошкоджень, на щастя, не виявили.

Thank god Charles Leclerc is okay pic.twitter.com/TBkJKVZXwi — ' (@axhishek) December 3, 2021

Після моторошної аварії тренувальні заїзди на трасі були зупинені та поновляться вже 4 грудня.

Зазначимо, що Гран-прі Саудівської Аравії, який пройде 5 грудня, є передостаннім етапом у сезоні-2021. Перед двома заключними перегонами сезону боротьбу за чемпіонство ведуть Макс Ферстаппен із Red Bull Racing, який із 351,5 очками випереджає на вісім балів чемпіона чотирьох останніх сезонів британського пілота Mercedes Льюїса Хемілтона.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під час автоперегонів у США загинули двоє дітей.

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