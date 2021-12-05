У вівторок, 7 грудня, донецький «Шахтар», який вилетів із єврокубків, проведе на київському «Олімпійському» останній поєдинок групового турніру Ліги чемпіонів проти молдавського «Шерифа». Букмекери вже назвали фаворита протистояння підопічних італійця Роберто де Дзербі та українця Юрія Вернідуба.

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛІВ У МАТЧІ «ШАХТАР» — «ШЕРИФ»

Незважаючи на те, що віцечемпіон України за будь-якого результату зустрічі не підніметься з четвертого місця в групі, а команда з Тирасполя точно залишиться в квартеті на третій позиції (з путівкою до плей-оф Ліги Європи), протистояння суперників матиме принциповий характер. По-перше, екснаставник «Зорі» Юрій Вернідуб вперше зіграє з підопічними у Лізі чемпіонів у себе на батьківщині, а по-друге, «Шахтар» напевно спробує помститися «Шерифу» за ганебну поразку в першому поєдинку суперників (0:2). Та й призові від УЄФА за кожну нічию (930 тисяч євро) та перемогу (2,8 млн) у групі ніхто не скасовував.

Перед очним протистоянням у Києві опоненти провели чергові поєдинки у своїх чемпіонатах. «Шахтар» у домашньому матчі УПЛ розгромив на «Олімпійському» «Львів» — 6:1 (Тете, 45, з пенальті, Педріньо, 55, Бондаренко, 77, Марлос, 84, з пенальті, Степаненко, 86, Конополя, 90 — Ернест, 17; на 83-й хвилині у гостей вилучено Махмутовича) і очолює турнірну таблицю, випереджаючи «Динамо» лише за рахунок більшої кількості забитих м'ячів.

У свою чергу, «Шериф» перервав свою 9-матчеву переможну серію, зігравши в гостях унічию з одним зі своїх головних конкурентів у боротьбі за золоті медалі чемпіонату Молдови «Петрокубом» (0:0), і відстає від лідера на одне очко, але при цьому має аж три гри в запасі.

Відеоогляд матчу «Петрокуб» — «Шериф» — 0:0

У прямій трансляції матч «Шахтар» — «Шериф» покажуть о 22:00 відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV. Також прямий ефір з «Олімпійського» заплановано на телеканалі «Матч! Футбол 3» (Росія).

Ліга чемпіонів. Група D. 6-й тур

7 грудня (вівторок)

«Шахтар» — «Шериф» 22:00 MEGOGO, Volia TV, «Матч! Футбол 3»

У паралельному поєдинку в групі в Мадриді зіграють «Реал» та «Інтер».

Становище команд у групі D: 1. «Реал» — 12 очок; 2. «Інтер» — 10; 3. «Шериф» — 6; 4. «Шахтар» — 1 .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина воротаря «Шахтаря» Андрія Пʼятова розповіла про жахіття переїзду до «нелюбого» Києва.

Фото ФК «Шахтар»

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