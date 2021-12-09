Поєдинками 18-го туру найближчими вихідними фінішує перша частина чемпіонату України з футболу, після чого команди підуть на перерву до 26 лютого.

У п'ятницю, 10 грудня, аутсайдер прем'єр-ліги «Маріуполь» прийме «Дніпро-1», який виграв п'ять матчів поспіль, а «Інгульець», який не тішить своїх уболівальників виграшами вже в 10 зустрічах поспіль, зіграє у Кропивницькому з «Дісною».

У суботу, 11 грудня, «Шахтар», який упустив на останніх секундах перемогу в Лізі чемпіонів над «Шерифом» (1:1) і підписав новий контракт на півроку з форвардом Жуніором Мораєсом, гостюватиме у «Олександрії», якої сенсаційно програв у першому крузі на своєму полі (1:2). Ще у двох зустрічах ігрового дня «Верес», який у минулому турі перервав у матчі з «Динамо» свою домашню серію без поразок, битиметься в Луцьку з «Рухом», а «Ворскла» (1:5 від «Дніпра-1»), що зменшила хід та 0:0 з «Рухом») гостюватиме у «Львова».

У неділю, 12 грудня, відбудеться центральний матч туру, в якому «Динамо», яке поступилося на фініші Ліги чемпіонів «Бенфіці» (0:2), прийме на столичному «Олімпійському» «Зорю» (ввечері 9 грудня підопічні Віктора Скрипника зіграють у Лізі конференцій з норвезьким «Буде-Глімт»). Зазначимо, що, починаючи з 2014-го, луганчани щороку відбирають у динамівців очки у матчах чемпіонату України: у 2014-му — 2:2, у 2015-му — 2:2 та 0:0, у 2016-му — 1 :0, 2017-го — 2:1 та 4:4, 2018-го — 1:1, 2019-го — 1:1, 2:2, 2:1 та 2020-го — 1:1. Нагадаємо, що матч першого кола поточного сезону завершився перемогою команди Мірчі Луческу в Запоріжжі — 2:1 .

Цього разу букмекери бачать фаворитом столичний клуб. Наприклад, контора Favbet приймає ставки на перемогу «Динамо» з коефіцієнтом 1,38, на нічию — 4,90, на виграш «Зорі» — 8,20.

Ще в двох зустрічах неділі зіграють аутсайдери УПЛ: «Чорноморець» спробує продовжити сумну серію «Металіста 1925» (пʼять поразок поспіль!), а «Минай» напевно буде не проти здобути очки на полі «Колоса», кольори якого раніше захищав скандальний форвард закарпатців Євген Селезньов.

Чемпіонат України. 18-й тур

10 грудня (п'ятниця)

«Маріуполь» — «Дніпро-1» 17:00 «Футбол 1»

«Інгулець» — «Десна» 19:30 «Футбол 1»

11 грудня (субота)

«Олександрія» — «Шахтар» 14:00 «Футбол 1»

«Верес» — «Рух» 17:00 «Футбол 2»

«Львів» — «Ворскла» 19:30 «Футбол 2»

12 грудня (неділя)

«Чорноморець» — «Металіст 1925» 14:00 «Футбол 1»

«Динамо» — «Зоря» «2+2» 17:00

«Колос» — «Минай» 19:30 «Футбол 1»

Положення команд:

1. «Шахтар» — 44 очки (17 матчів);

2. «Динамо» — 44 (17);

3. «Дніпро-1» — 37 (17);

4. «Зоря» — 35 (17);

5. «Ворскла» — 32 (17);

6. «Олександрія» — 26 (17);

7. «Десна» — 25 (17);

8. «Верес» — 22 (17);

9. «Колос» — 21 (17);

10. «Металіст 1925» — 19 (17);

11. «Рух» — 17 (16);

12. «Львів» — 16 (17);

13. «Чорноморець» — 11 (17);

14. «Інгулець» — 10 (16);

15. «Минай» — 10 (17);

16. «Маріуполь» — 8 (17).

Бомбардири: 13 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віктор Циганков («Динамо»); 9 — Тете («Шахтар»); 8 — Віталій Буяльський («Динамо»), Олів'є Тілль («Ворскла»); 7 — Денис Безбородько («Десна»), Денис Гармаш («Динамо»); 6 — Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Аллах'яр Сайядманеш («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форвард «Динамо» Артем Бесєдін повінчався з матір'ю двох своїх дітей.

Фото ФК «Динамо»

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