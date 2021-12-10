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Спорт

Звинувачується у зґвалтуванні неповнолітньої: дворазового олімпійського чемпіона заарештували в Парижі

15:01 10 грудня 2021
Яннік Аньєль

Дворазовий олімпійський чемпіон Лондона-2012 29-річний французький плавець Яннік Аньєль звинувачується у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини.

Показання проти Аньєля постраждала дала влітку цього року, хоча події відбувалися 2016-го (того ж року Яннік завершив свою спортивну кар'єру), коли їй було лише 15 років. Французька поліція заарештувала титулованого спортсмена, і він перебуватиме під вартою до завершення розслідування.

Додамо, що плавець, зріст якого становить 202 см, завоював два олімпійських «золота» в Лондоні на дистанції 200 метрів вільним стилем та в естафеті 4×100 метрів вільним стилем. Також у його активі дві нагороди найвищої проби в аналогічних дисциплінах на чемпіонаті світу-2013, що проходив у Барселоні.

Чемпіонський заплив Аньєля (200 м в/с) у Лондоні-2012

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що одноклубник Зінченка по «Манчестер Сіті» француз Бенжамен Менді «загримів» за ґрати за зґвалтування.

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