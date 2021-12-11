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Спорт

Назавжди в історії: на честь 18-річного українського призера чемпіонату світу назвали елемент у гімнастиці

18:40 11 грудня 2021
Ілля Ковтун

Юний український гімнаст Ілля Ковтун, який наприкінці жовтня сенсаційно став бронзовим призером чемпіонату світу в абсолютній першості, удостоєний особливої честі Міжнародною федерацією гімнастики (IGF).

Іменем нашого співвітчизника названо технічний елемент, що складається з перевороту назад з упору на руках та повороту на чверть оберту до брусів, який Ілля вперше виконав у кваліфікації етапу Кубка світового виклику-2021 у словенському Копері. За виконання цього елемента, що одержав третій рівень складності, можна буде заробити 0,3 бали.

«Ну що, мій хлопчику?! Щиро, тепер уже офіційно, вітаю тебе з твоїм іменним елементом у гімнастиці на паралельних брусах. Більшість канонів нами перекреслено, а тепер і назавжди вписано твоє прізвище у правила спортивної гімнастики, тепер є елемент „Ковтун“. Хоча, звичайно, зовсім не на таку групу складності ми розраховували», — написала тренер спортсмена Ірина Надюк на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що Ковтун став третім українцем, іменем якого названо елемент у гімнастиці. У 2016-му подібної честі був удостоєний Ігор Радивілов, який виконав складний опорний стрибок на Олімпіаді в Ріо, а у 2021-му — Петро Пахнюк, який «дав прізвище» одразу двом елементам на паралельних брусах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український гімнаст Ігор Радивілов став чотириразовим чемпіоном Європи.

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