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Спорт

Хемілтон на останньому повороті втратив чемпіонський титул Формули-1: відеоогляд гонки в Абу-Дабі

17:09 12 грудня 2021
Льюїс Хемілтон та Макс Ферстаппен

У неділю, 12 грудня, в Абу-Дабі (ОАЕ) пройшов 22-й етап Формули-1 сезону-2021.

Перед завершальною гонкою сезону інтрига була закручена до краю. У двох гонщиків — семиразового чемпіона 36-річного британця Льюїса Хемілтона та молодшого на 12 років голландця Макса Ферстаппена, який прагнув до першого титулу, — була однакова кількість очок (по 369,5).

За підсумками кваліфікації саме вони й стартували з перших місць, причому голландець зайняв поул-позишн. Але Льюїс за рахунок вдалого старту вирвався в лідери та протягом всієї гонки тримав Макса за спиною. За чотири кола до фінішу стався форс-мажор — один із гонщиків розбив машину, і поки учасники прямували за машиною безпеки, Ферстаппен скоротив відставання від Хемілтона з більш ніж 10 секунд до кількох. Після того, як перегони відновилися, до фінішу залишалося одне коло — і Макс зміг обійти Льюїса!

Емоції Ферстаппена після чемпіонського фінішу

У підсумковому заліку голландець набрав 394,5 очок та, випередивши британця на шість балів, уперше в кар'єрі став чемпіоном Формули-1. Третє місце за підсумками сезону зайняв партнер британця по «Мерседесу» фін Валттері Боттас (218). Хемілтон же поки не може перевершити досягнення легендарного німця Міхаеля Шумахера — в обох гонщиків, як і раніше, по сім чемпіонських титулів.

А ось у Кубку конструкторів восьмий раз поспіль тріумфував «Мерседес». Німецька «стайня» завдяки другій позиції Хемілтона та шостій фіна Валттері Боттаса в Абу-Дабі набрала 587,5 очок, випередивши у підсумковій класифікації «Ред Булл» на 28 балів. Третє місце дісталося «Феррарі» (307,5).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пілот Формули-1 Шарль Леклер потрапив у жахливу аварію на Гран-прі Саудівської Аравії.

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