18-річний вихованець «Шахтаря» перейшов до московського «Локомотиву»

Захисник «Маріуполя» Марк Мампассі продовжить свої виступи в Росії. 18-річний футболіст, який є вихованцем «Шахтаря», підписав контракт із московським «Локомотивом», за який гратиме під № 18. Угода розрахована на п'ять років — до кінця 2026 року.

«Вважаю, що цей новий для мене виклик сприятиме моєму прогресу, вдосконаленню моєї спортивної майстерності. Незважаючи на продовження кар'єри в Росії, готовий і надалі виступати за юніорську збірну України, на яку в березні наступного року в Нідерландах чекають поєдинки еліт-раунду чемпіонату Європи.

Я вже розпрощався з одноклубниками по «Маріуполі», побажав їм зберегти «прописку» в чемпіонаті УПЛ. Ще точно не знаю, але думаю, що у другій половині січня приєднаюся до своєї нової команди, коли вона розпочне підготовку до весняної частини сезону. Ні з ким із «залізничників» не знайомий. Поки що складно сказати, на якій позиції мене використовуватимуть, головне, щоб був корисний «Локомотиву», — розповів Марк після підписання контракту в інтерв'ю сайту Meta-ratings.com.ua.

Зазначимо, що у складі «Маріуполя», який посідає останнє місце в турнірній таблиці, Мампассі провів у нинішньому сезоні 15 матчів. За юнацьку збірну U17 має 12 ігор (2 голи), у складі збірної U19 зіграв 3 поєдинки в еліт-раунді кваліфікації на Євро-2022, де наша збірна посіла перше місце у групі з Фінляндією, Польщею та Мальтою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Дмитро Іванісеня поїхав грати до Росії.

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