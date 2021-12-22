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Спорт

І камера не «зловила»: у чемпіонаті Туреччини забито шедевральний гол ударом через усе поле

13:27 22 грудня 2021
Хамза Кючюккейлю

Неймовірний гол було забито в матчі другого дивізіону (третього за силою) чемпіонату Туреччини між командами «Ванспор» та «Інеголспор».

На 58-й хвилині, за рахунку 1:0 на користь господарів, гравець «Ванспора» Хамза Кючюккейлю (на фото в заголовку) зіграв на підбиранні у власному штрафному майданчику при подачі суперником кутового, після чого вирішив винести м'яча подалі. Яке ж було здивування всіх присутніх (навіть камера не змогла «словити» м'яч у польоті), та й самого Хамзи, коли сфера, перелетівши через усе поле, затріпотіла в сітці воріт гостей.

У підсумку «Ванспор» зміг довести поєдинок до перемоги (3:1), яка стала для команди першою за останні сім матчів. У турнірній таблиці «Ванспор» розташовується на десятому місці з відставанням у п'ять очок від зони плей-оф за право боротися за підвищення у класі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар збірної України забив неймовірний гол ударом через весь майданчик.

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