Десятки тисяч за собачку: суд зобов'язав зіркового футболіста заплатити за знайденого улюбленця

Колишній форвард збірної Англії, переможець Ліги чемпіонів-2018/2019 у складі «Ліверпуля» Деніел Старрідж змушений буде розщедритися за рішенням суду.

Футболісту «аукнулася» подія, яка мала місце ще в липні 2019-го. Тоді в будинок нападника в Лос-Анджелесі проникли злодії, і серед іншого вкрали домашнього улюбленця Деніела — померанського шпіца Лакі Луччі, який мав навіть власну сторінку в Instagram із трьома тисячами підписників. Старрідж обіцяв будь-які гроші за знайденого собаку, і в підсумку один місцевий музикант через якийсь час знайшов та повернув йому Лакі Луччі.

Ось тільки футболіст виявився зовсім не людиною слова, так і не віддячивши хлопцю, який знайшов собаку. Той подав позов до суду, і ось, більш ніж за два роки, орган правосуддя виніс рішення, зобов'язавши Деніела заплатити 22 тисячі фунтів стерлінгів (близько 30 тисяч доларів) музиканту.

За знайденого Лакі Луччі футболістові доведеться заплатити близько 30 тисяч доларів

Зазначимо, що останнім часом у Старріджа і з кар'єрою справи не ладнаються. З початку березня цього року форвард перебував без клубу після того, як турецький «Трабзонспор» розірвав із ним контракт, і лише у жовтні 32-річний англієць знайшов собі нову команду, прийшовши на правах вільного агента до австралійського «Перт Глорі». Щоправда, зі старту сезону Старрідж провів лише п'ять хвилин за свій клуб та голами відзначитися не встигнув.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що нахабний пес перед матчем Ліги конференцій «Партизан» — «Анорстосіс» наклав прямо на полі купу.

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