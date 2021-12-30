Чемпіон світу та володар Кубка УЄФА помер у 43 роки від страшної хвороби

У 43 роки від раку, останню стадію якого було діагностовано в листопаді нинішнього року, помер колишній футболіст «Фейєноорда» та збірної Гани Кристіан Г'ян.

Ще на початку грудня Кристіан вірив у своє зцілення. «Новини про мою нинішню ситуацію поширюються без моєї згоди. Однак я тут, щоб повідомити, що, як ви всі знаєте, я певний час хворів. Але зі мною все гаразд, і я не вмираю! Тож, будь ласка, не треба панікувати. Я поважаю лікарів, але ви всі знаєте: я людина віри. Ось чому я вірю, що все налагодиться. Те, що неможливе з людської точки зору, можливе з Богом. Тому, будь ласка, моліться, щоб я одужав», — писав ганець на своїй сторінці у Facebook.

У юному віці Кристіан потрапив до академії роттердамського клубу, за який відіграв із невеликими перервами на короткострокові оренди десять років, з 1997-го до 2007-го. За «Фейєноорд» Г'ян, який виступав на позиції захисника, зіграв майже 100 матчів та забив три м'ячі. У 1999-му став чемпіоном Нідерландів та володарем Суперкубку країни, а в 2002-му став володарем Кубка УЄФА (провів увесь фінальний поєдинок проти дортмундської «Боруссії» — 3:2).

Крістіан Г'ян із Кубком УЄФА

У складі юнацької збірної Гани став чемпіоном світу U17 у 1995-му, а в 1997-му вже з молодіжною збірною посів четверте місце на світовій першості U20, де африканці поступилися в поєдинку за «бронзу» Ірландії (1:2). Але в головній збірній країни Кристіан закріпитися не зміг, провівши в період з 1998-го по 2001-й лише вісім матчів.

Після завершення ігрової кар'єри Гьян працював у порту Роттердама. Дізнавшись про проблеми, з якими зіткнувся їхній колишній футболіст, «Фейєноорд» у 2017-му перед одним із матчів передав йому чек на суму 35,5 тисячі євро. А фанати, коли Кристіан вийшов на поле, розгорнули на трибунах величезний банер із його зображенням та текстом «Одного разу фейєноордець — назавжди фейєноордець».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній воротар «Оденсе», який перемагав у фіналі Кубка УЄФА мадридський «Реал», помер від раку.

Фото Getty Images

300

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter