Помер триразовий олімпійський чемпіон, який продав на чужині свої медалі

У віці 76 років від серцевого нападу помер радянський легкоатлет Віктор Санєєв — єдиний в історії триразовий олімпійський чемпіон у потрійному стрибку.

Народившись у 1945 році в Сухумі, Віктор починав свою спортивну кар'єру в 11-річному віці зі стрибків у висоту, але після досягнення повноліття, в 1963-му, перекваліфікувався на потрійний стрибок.

На трьох поспіль Олімпійських іграх — у 1968-му, 1972-му та 1976-му — Санєєву не було рівних у секторі. У 1980-му уродженець Абхазької РСР завоював «срібло», поступившись лише своєму співвітчизнику Яаку Уудмяе. Також Віктору належать три світові рекорди, останній із яких (17,44 м) було встановлено в 1972 році в рідному Сухумі.

На трьох поспіль Олімпіадах Санєєву не було рівних у секторі для потрійного стрибка

Після розпаду СРСР Санєєв разом із дружиною та сином поїхав до Австралії, де у Сіднеї працював учителем фізкультури у школі та підробляв розвізником піци. Через тяжке фінансове становище змушений був продати свої олімпійські медалі. Згодом йому вдалося отримати роботу тренера зі стрибків в Інституті спорту штату Новий Південний Уельс.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер дворазовий олімпійський чемпіон із лижних перегонів В'ячеслав Веденін, якому присвятив вірш Роберт Рождественський.

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