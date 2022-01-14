Батько чемпіона US Open розтратив багатомільйонний статок знаменитого сина
33-річний аргентинський тенісист Хуан Мартін Дель Потро, який свого часу перебував у топ-3 світового рейтингу АТР та переміг на US Open-2009, останнім часом має серйозні фінансові проблеми.
Головним винуватцем нинішніх бід спортсмена є батько, який пішов із життя в січні минулого року через проблеми із серцем у віці 63 років. У програмі A la tarde, що транслюється на телеканалі America, вийшов докладний репортаж, в якому журналісти розповідають про те, що Даніель Орасіо Дель Потро розтратив 90% заробітків свого сина. Зокрема, розповідається про те, що батько, керуючи справами сина, без його відома робив інвестиції в бізнес, який зрештою прогорів. Крім того, Дель Потро-старший ще й стежив за дівчатами, з якими зустрічався Хуан Мартін, підозрюючи їх у корисливості.
Зазначимо, що дворазовий призер Олімпійських ігор Хуан Мартін за час своєї кар'єри заробив близько 30 млн доларів, але зараз на його рахунках є лише близько трьох і він продовжує розплачуватися за кредитами, які брав батько для бізнесу.
Додамо, що, крім фінансових проблем, у Дель Потро також не ладнається з кар'єрою. Свій останній матч аргентинець провів два з половиною роки тому, у червні 2019-го, через що опустився на 756-е місце в рейтингу АТР, але після серії проведених операцій на коліні готується повернутися до виступів.
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