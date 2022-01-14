Дружина українського футболіста загинула у страшній ДТП під Одесою: фото та відео з місця трагедії

Дружина відомого українського футболіста Олега Данченка Вікторія розбилася у страшній ДТП на під'їзді до Одеси.

Як повідомляє пресслужба ДСНС України в Одеській області, трагедія сталася на трасі Київ — Одеса у п'ятницю, 14 січня — того ж дня, коли чоловік загиблої перейшов на правах оренди з грецького АЕК до луганської «Зорі» та був представлений як гравець українського клубу. Автомобіль Mercedes, за кермом якого була дівчина, спочатку врізався в KIA, потім вдарив евакуатор, який відлетів через зіткнення у фуру. До того ж Mercedes відкинуло у відбійник — водій загинула на місці, її тіло рятувальники діставали з автомобіля за допомогою спецінструментів.

Зазначимо, що Вікторія, яка була у шлюбі з футболістом з липня 2020-го, часто публікувала у своєму Instagram фотографії, перебуваючи за кермом, грубо порушуючи правила дорожнього руху.

Зазначимо, що Данченко є вихованцем запорізького «Металурга». Виступав за хмельницьке «Динамо», «Чорноморець», донецький «Шахтар», у 2014−2016 рр. захищав кольори молодіжної збірної України (29 матчів, 4 м'ячі), а в період з 2017-го по 2021-й грав у Росії («Анжі», «Єнісей», «Рубін», «Уфа»). У 2021-му перейшов до грецького АЕК, за який провів лише 7 матчів, і тепер виступатиме за «Зорю». В футболці молодіжної збірної України Олег Данченко зіграв 29 поєдинків і забив три мʼячі.

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