Де дивитися онлайн біатлон в Антхольці: розклад трансляцій останнього перед Олімпіадою етапу Кубка світу

У четвер, 20 січня, в італійському Антхольц-Антерсельві стартує останній перед Олімпійськими іграми в Пекіні (4--20 лютого), сьомий етап Кубка світу з біатлону.

Чоловіча збірна України, як і на двох останніх етапах, виступить основним складом, який представить країну на Олімпіаді: чемпіон світу Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко та Тарас Лесюк.

Всі найсильніші бігтимуть і стрілятимуть за нашу збірну й у змаганнях жінок: Юлія Джима (на фото), Валя Семеренко (напередодні олімпійська чемпіонка та її сестра Віта відзначили день народження), Дарʼя Блашко, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко та Олена Білосюк (Підгрушна).

Якщо шістка наших біатлоністів на Олімпійські ігри вже відома, то серед наших лижниць, що стріляють, лише троє забронювали собі путівки до Пекіна — Джима, Білосюк та Валя Семеренко. А ось ще за два місця у збірній в Антхольці поборються Блашко, Петренко та Меркушина.

У прямій трансляції гонки сьомого етапу Кубка світу покаже телеканал «UA:Перший», а ще — «Євроспорт», «Білорусь 5» та «Матч ТВ» (Росія). Також змагання у прямому ефірі транслюватимуть в інтернеті сайт suspilne.media та відкритий канал Міжнародного союзу біатлоністів IBU Live TV.

Кубок світу. 7-й етап. Антхольц-Антерсельва (Італія)

20 січня (четвер)

Індивідуальна гонка 20 км (чоловіки) 15:15 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТБ»

21 січня (п'ятниця)

Індивідуальна гонка 15 км (жінки) 15:15 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТБ»

22 січня (субота)

Мас-старт 15 км (чоловіки) 13:50 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТБ»

Естафета 4×6 км (жінки) 16:00 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТБ»

23 січня (неділя)

Естафета 4×7,5 км (чоловіки) 13:15 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТБ»

Мас-старт 12,5 км (жінки) 16:15 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТБ»

У загальному заліку Кубка світу лідерство у чоловіків утримують француз Кантен Фійон-Майє (581 очко) та швед Себастьян Самуельссон (484), а у жінок — норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд (681 бал) та шведка Ельвіра Еберг (563). Серед наших спортсменів найкращі — Дмитро Підручний (148 очок; 31-а позиція) та Юлія Джима (147; 30-е місце).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Юлія Джима стала віцечемпіонкою світу з літнього біатлону.

Фото Дмитра ЄВЕНКА

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