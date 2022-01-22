Без олімпійської чемпіонки: названо склад збірної України з біатлону на Пекін-2022

За два тижні, 4 лютого, у Пекіні стартують XXIV Зимові Олімпійські ігри.

Напередодні на засіданні виконавчого комітету Національного олімпійського комітету (НОК) України було затверджено склад збірних із біатлону, які представлять нашу країну в столиці Китаю.

До чоловічої команди увійшли чемпіон світу Дмитро Підручний, Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал. Жіночу команду представлять тріо олімпійських чемпіонок Сочі-2014 Олена Білосюк (Підгрушна), Валя Семеренко та Юлія Джима (ще одна володарка «золота» Олімпіади Віта Семеренко цього разу пропустить змагання), а також Дар'я Блашко та Ірина Петренко.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Кубка світу з біатлону українські спортсмени вибороли лише одну медаль — Артем Тищенко та Дар'я Блашко стали бронзовими призерами одиночної змішаної естафети в німецькому Оберхофі. У загальному заліку серед наших спортсменів вище за інших розташовуються Дмитро Підручний (148 очок; 32-а позиція) та Юлія Джима (147 очок; 30-е місце).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійська чемпіонка з біатлону Тіріль Екхофф оголосила про заручини.

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