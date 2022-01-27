Був затятим противником вакцинації: олімпійський чемпіон помер від коронавірусу

В Угорщині попрощалися з олімпійським чемпіоном Сіднея-2000 у вправах на кільцях гімнастом Сільвестром Чолланем, який помер від коронавірусу на 51 рік.

Знаменитий атлет захворів на COVID-19 у листопаді минулого року. Будучи затятим противником вакцинації, Сільвестр здався лише під загрозою втрати роботи, зробивши укол голландською вакциною Janssen за кілька тижнів до позитивного тесту. Чоллань надійшов до лікарні у тяжкому стані, його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Утім, всі зусилля лікарів виявилися марними, і організм спортсмена не впорався з вірусом.

Зазначимо, що Чоллань, окрім олімпійського «золота» Сіднея-2000, також став найкращим у вправах на кільцях на чемпіонаті світу, що проходив у 2002 році на батьківщині атлета в Дебрецені. У роки найбільших тріумфів у кар'єрі Сільвества двічі визнавали найкращим спортсменом Угорщини.

«Золотий» виступ Чолланя в Сіднеї-2000

Після завершення спортивної кар'єри тривалий час, починаючи з 2011 року, працював тренером зі спортивної гімнастики в Ісландії. У 2020-му брав участь у другому сезоні популярного в Угорщині телешоу Exatlon, увійшовши до команди чемпіонів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що померла радянська олімпійська чемпіонка Кетеван Лосаберідзе, яка стала професором математики.

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