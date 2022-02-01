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Залишилося троє дітей: красуню-дружину відомого футболіста застрелили на концерті

13:04 1 лютого 2022
Іван Торрес із дружиною

Трагедією завершився похід на концерт в Асунсьоні 30-річного футболіста парагвайської «Олімпії» Івана Торреса разом із дружиною, моделлю та фітнес-тренером Крістіною Вітою Арандою.

У момент, коли популярний у країні гурт Binomio de Oro виступав на сцені, у залі сталася стрілянина. Як припускають місцеві ЗМІ, мішенню для нападників був продавець наркотиків, але в результаті жертвами стали безневинні люди — у тому числі й дружина гравця, яка отримала кульове поранення в голову. Крістіну відразу же транспортували до шпиталю, але всі спроби лікарів, які протягом півгодини намагалися запустити серце жінки, виявилися марними.

Торрес та Аранда були одружені останні 10 років та виховували трьох спільних синів. Перед Різдвом подружжя виставило спільну фотографію, а незабаром жінка повідомила, що вони з Іваном вирішили розлучитися. Пара намагалася зберегти стосунки, і спільний похід на концерт був одним із кроків до можливого примирення.

Іван та Аранда після 10 років шлюбу вирішили розлучитися

Додамо, що Іван виступає за «Олімпію» з 2017 року. Минулого сезону провів за клуб у всіх турнірах 32 матчі, в яких забив 3 м'ячі. Наступного дня після події «Олімпія» скасувала ранкове тренування, щоб підтримати Торреса та Віктора Салазара, дружину якого поранили на тому ж концерті.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, щов Аргентині поліцейські застрелили 17-річного футболіста .

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Іван Торрес із дружиною

Залишилося троє дітей: красуню-дружину відомого футболіста застрелили на концерті

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