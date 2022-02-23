«Ми своє не віддамо»: Зінченко, який грав у Росії, підтримав українців у боротьбі з агресором

Останні дні, після визнання суверенітету угруповань «ДНР» та «ЛНР», Україна стоїть перед реальною небезпекою вторгнення Росії на нашу територію. Наші спортсмени намагаються не залишатися осторонь та всіляко підтримують своїх співвітчизників.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко, який грає за «Манчестер Сіті», опублікував на своїй сторінці в Instagram допис із картою України. «Весь цивілізований світ турбується про ситуацію в моїй країні. Я не можу залишатися осторонь та намагаюся донести свою думку. На фото — моя країна. Країна, де я народився та виріс. Країна, кольори якої захищаю на міжнародній спортивній арені. Країна, яку ми намагаємося прославляти та розвивати. Країна, межі якої мають залишатися непорушними. Моя країна належить українцям, і ніхто ніколи не зможе привласнити її. Ми своє не віддамо! Слава Україні!» — написав футболіст, який виступав у 2015−2016 роках за російську «Уфу».

А олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 Ольга Харлан висловила впевненість, що всі проблеми вдасться подолати разом. «Україна – це мій дім, Україна – це моя батьківщина! Я хочу миру та світлого неба над головою моєї родини та всього українського народу! Ми сильні, і ми подолаємо все разом!» – відзначила одна з найкращих фехтувальниць світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роман Зозуля назвав президента РФ «душевнохворим царем».

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