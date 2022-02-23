28.73 / 29.30 32.50 / 33.21
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Ми своє не віддамо»: Зінченко, який грав у Росії, підтримав українців у боротьбі з агресором

9:04 23 лютого 2022
Олександр Зінченко

Останні дні, після визнання суверенітету угруповань «ДНР» та «ЛНР», Україна стоїть перед реальною небезпекою вторгнення Росії на нашу територію. Наші спортсмени намагаються не залишатися осторонь та всіляко підтримують своїх співвітчизників.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко, який грає за «Манчестер Сіті», опублікував на своїй сторінці в Instagram допис із картою України. «Весь цивілізований світ турбується про ситуацію в моїй країні. Я не можу залишатися осторонь та намагаюся донести свою думку. На фото — моя країна. Країна, де я народився та виріс. Країна, кольори якої захищаю на міжнародній спортивній арені. Країна, яку ми намагаємося прославляти та розвивати. Країна, межі якої мають залишатися непорушними. Моя країна належить українцям, і ніхто ніколи не зможе привласнити її. Ми своє не віддамо! Слава Україні!» — написав футболіст, який виступав у 2015−2016 роках за російську «Уфу».

А олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 Ольга Харлан висловила впевненість, що всі проблеми вдасться подолати разом. «Україна – це мій дім, Україна – це моя батьківщина! Я хочу миру та світлого неба над головою моєї родини та всього українського народу! Ми сильні, і ми подолаємо все разом!» – відзначила одна з найкращих фехтувальниць світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роман Зозуля назвав президента РФ «душевнохворим царем».

58

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пиріжки

Ліниві пиріжки «Виручайка» на кефірі: готуються, поки закипає чайник

Консульство Росії у Львові

У мережі повідомили про пожежу у генконсульстві Росії у Львові (відео)

пенсія

Зрівнялівка та хитрі схеми: експерт розповів про нюанси березневої індексації пенсій

На Заході підрахували втрати серед населення України у разі вторгнення Росії

На Заході підрахували втрати серед населення України у разі вторгнення Росії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.