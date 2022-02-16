«МанСіті» із Зінченком знищив колишній клуб Роналду: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 15 лютого, двома матчами в Парижі та Лісабоні стартувала ігрова програма перших поєдинків 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перші матчі

«ПСЖ» (Франція) — «Реал» (Іспанія) — 1:0 (Мбаппе, 90+4). На 62-й хвилині Мессі («ПСЖ») не реалізував пенальті.

Італієць Карло Анчелотті привіз «Реал» у Париж, де працював протягом півтора року, з кінця грудня 2011-го до середини травня 2013-го, та привів місцевий «ПСЖ» до чемпіонського титулу в сезоні-2012/2013. Багато води з тих часів витекло, досвідчений фахівець встиг попрацювати у чотирьох топ-чемпіонатах, і зараз веде «вершкових» до чергового чемпіонства в Іспанії.

Утім, у поєдинку на «Парк де Пренс» не гості були фаворитами. Особливі надії парижани покладали на аргентинця Ліонеля Мессі, який уміє та знає, як забивати мадридцям — за час виступів у «Барселоні» Лео відзначився 26 разів у 45 матчах. Щоправда, востаннє аргентинець відзначався в матчах із «вершковими» у далекому 2018-му, і з того часу вже у восьми поспіль іграх, з урахуванням звітної, йде з поля несолоно хлібавши.

У першому таймі основна активність виходила від Мбаппе, якого активно сватають саме до «Реалу» — і нібито у форварда, у якого закінчується контракт з парижанами по завершенні нинішнього сезону, вже підписана попередня угода з «вершковими». В одному з епізодів Кіліан пробив з-за меж штрафного майданчика в боротьбі з Карвахалем, але Куртуа парирував м'яч. Цікаво, що цей епізод став єдиним по-справжньому небезпечним за перший тайм на дві команди.

На початку другої половини зустрічі ще один чудовий шанс мав Мбаппе, який пробивав по воротах із 15 метрів, але Куртуа і тут врятував, наочно продемонструвавши, чому українець Лунін не може виграти у нього конкуренцію. Більше того, на 62-й хвилині після того, як Карвахаль збив Мбаппе у своєму штрафному майданчику, бельгійський голкіпер парирував пенальті від Мессі, ставши першим із 2007 року воротарем «Реала», який відбив 11-метровий у поєдинку Ліги чемпіонів.

Після цього «ПСЖ» продовжував битися в глуху стіну, збудовану на підступах до володінь мадридців. Здавалося, що все йде до нульової нічиєї, але геній Мбаппе все ж таки знайшов свій момент уже в компенсований час. Кіліан сміливо пішов на двох захисників у штрафному майданчику суперника, проскочив їх, а потім пробив під Куртуа, який вийшов на перехоплення. Зрештою, 1:0 на користь «ПСЖ», але все вирішиться 9 березня на «Сантьяго Бернабеу».

«Спортинг» (Португалія) — «Манчестер Сіті» (Англія) — 0:5 (Марез, 7, Бернарду Сілва, 18, 44, Фоден, 32, Стерлінг, 58).

Англійський клуб їхав до столиці Португалії на матч зі «Спортингом», який виховав майбутнього п'ятиразового володаря «Золотого м'яча» Кріштіану Роналду, у ранзі явного фаворита. І це незважаючи на те, що єдиний раз, коли команди зустрічалися в єврокубках (у плейоф Ліги Європи-2011/2012), «лісабонські леви» вибили іменитого суперника з турніру. Цього разу підопічні Хосепа Гвардіоли, за діями яких із лави запасних спостерігав українець Олександр Зінченко, виправдали свій статус, фактично вирішивши питання переможця двоматчевого протистояння ще в першому таймі гостьового поєдинку, зусиллями Мареза, Бернарду Сілви (двічі) та Фодена забивши чотири м'ячі.

Після перерви гості продовжували атакувати. В одному з епізодів Бернарду Сілва відправив м'яч у ворота, але арбітри після допомоги VAR скасували гол, зафіксувавши у португальця офсайд. Щоправда, гості все одно забили п'ятий м'яч, тим самим випередивши «Баварію» та ставши найрезультативнішою командою в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів («МанСіті» 23 рази засмучував своїх суперників, у «Баварії» — 22 голи).

Приємно, що до перемоги англійського клубу долучився і Зінченко — наш співвітчизник з'явився на полі на 61-й хвилині вже за рахунку 5:0 на користь своєї команди, зайнявши звичну позицію лівого захисника. У тому числі завдяки діям нашого співвітчизника «МанСіті» нічого не дозволив супернику створити біля своїх воріт і тепер перетворив поєдинок-відповідь на тренування з підвищеною відповідальністю.

Нагадаємо, що в середу, 16 лютого, пройдуть ще два перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Міланський «Інтер» на своєму полі прийме англійський «Ліверпуль», а мюнхенська «Баварія» вирушить у гості до «Зальцбурга».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Челсі» обіграв бразильський «Палмейрас» та став найсильнішим клубом планети.

82

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter