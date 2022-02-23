Відомий футболіст розбив ущент дорогезний спорткар (фото)

Трагедією ледь не завершилася поїздка у відпустку на батьківщину для 27-річного футболіста китайського клубу «Шанхай Порт» бразильця Пауліньо.

Гравець, який виступає на позиції атакуючого півзахисника, не впорався з керуванням на мокрій дорозі та врізався в дерево. Сам Пауліньо, який перебував за кермом, не постраждав, а ось на автомобіль McLaren 600 LT вартістю близько 700 тисяч доларів чекає дорогий ремонт. Хоча сам футболіст, судячи з усього, не дуже засмутився з цього приводу, адже, за словами дружини, «давно мріяв змінити машину на нову марку».

Розбитий ущент McLaren 600 LT

Примітно, що, спілкуючись із журналістами, бразилець спростував свідчення свідків про перевищення швидкості та заявив, що аварія сталася через мокру дорогу в той момент, коли він хотів прискоритися для обгону іншого транспортного засобу. «Люди казали, що я їду зі швидкістю 180 км/год, але, якби це було правдою, мене тут не було б. Аварія сталася через дощ, але найголовніше, що зі мною все гаразд», — прокоментував інцидент спортсмен.

Зазначимо, що Пауліньо, який раніше грав за іспанські «Кадіс» та «Кордобу», а також за португальські «Порту» та «Портімоненше», з 2020 року виступає в Китаї. Влітку 2021-го футболіст перейшов із «Хебей Чайни» до «Шанхай Порт», провівши у другій частині сезону-2021 за новий клуб 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 м'ячі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної Туреччини Ахмет Чалик загинув у ДТП.

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