«Свободу Україні»: німецький Bild залишив колишній клуб Коноплянки без російського спонсора

Відомі люди по всьому світу висловлюють слова підтримки Україні, яка перебуває у тривожному очікуванні початку війни з Росією.

Не залишаються осторонь і провідні світові ЗМІ. Так, німецький Bild опублікував на своїй сторінці в Instagram фото з футболістами «Шальке» (за який, до речі, у 2016--2019 роках виступав українець Євген Коноплянка), закривши титульного спонсора клубу, російську компанію «Газпром», написом «Свободу Україні».

«Ми повинні дивитися рекламу «Газпрому» по телевізору під гімн Ліги чемпіонів, доки путінські війська вторгаються в Україну. Російський енергетичний гігант є спонсором УЄФА із 2012 року. Ми бачимо «Шальке» у футболках «Газпрому», начебто ця компанія з 2007 року була нормальним рекламним партнером, а не фінансистом російської держвлади. Отже, і війни.

Крім того, варто очікувати на фінал Ліги чемпіонів 28 травня — на «Газпром Арені» в Санкт-Петербурзі, неподалік штаб-квартири компанії. М'яч котиться, карбованець котиться — а тепер котяться і танки. Тріада жахів! «Шальке» та УЄФА намагаються викрутитися зі своїми незрозумілими поясненнями. Згідно з девізом: з політикою Путіна ми не маємо нічого спільного.

Коли Путін вторгається до сусідньої країни та відмовляє їй у праві на існування, усі межі перекриваються! Футбол не може залишатися байдужим, поки Путін перебуває у стані війни.

— ні фіналу Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі!

— ні рекламі «Газпрому» в Лізі чемпіонів!

— ні логотипу «Газпрому» на футболках «Шальке». Просто заклейте його. То був би сильний жест.

Ми заклеюємо логотип «Газпрому» в газеті та в інтернеті з вимогою: «Свободу Україні» , — написали журналісти під дописом, який набрав за кілька годин тисячі лайків.

Зазначимо, що «Газпром», крім «Шальке», також є титульним спонсором «Зеніту», віденської «Аусрії», сербської «Црвени Зірки». Крім того, російська нафтова компанія з 2012 року серед партнерів Ліги чемпіонів — найпрестижнішого клубного турніру Старого Світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Зінченко, який грав у Росії, підтримав українців у боротьбі з країною-агресором .

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