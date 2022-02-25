Головний тренер молодіжної збірної України з футболу U-21 Руслан Ротань висловився про початок повномасштабної війни Росії проти України.

«Ворог напав на мою країну. Росія ініціювала повномасштабну війну з нашим народом. Ми повинні об’єднатись та підтримати армію. Правда на нашій стороні! З нами Бог!» — написав тренер та ексдинамівець у своєму твітері.

Не залишився осторонь і український захисник болгарського «Лудогорця» Ігор Пластун. 31-річний футболіст опублікував у соцмережі «Інстаграм» фото ділянки острова Зміїний в Чорному морі, де кораблю Росії протистояли наші прикордонники. Під фото Ігор Пластун написав: «Герої! Вас ніхто ніколи не забуде. А одного дня вони справді разом зі своїм кораблем підуть на х**».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що один із лідерів збірної України з футболу Олександр Зінченко написав у соцмережі: «Братський народ, говорили вони… Суки, ненавиджу».

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