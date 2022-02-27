«Моя мама, мої рідні, всі в Києві. Я дуже хвилююся»: Андрій Шевченко висловив підтримку українцям

Відомий український футболіст, колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловив підтримку українцям, які боронять рідну йому землю. Він повідомив, що хоч він і перебуває в Лондоні, у Києві залишаються його мама, сестра і її діти.

«Я в Лондоні, але моя мама, мої рідні рідні, мій народ, всі в Києві. І я дуже хвилююсь. Хочу подякувати армії, Зеленському, людям, як боронять землю. Ви — мої герої. Я пишаюсь своїми людьми!», — сказав в ефірі спільного ефіру українських телеканалів Шевченко.

Він також повідомив, що долучився до політичних консультацій щодо відновлення миру в Україні, а також до акцій допомоги українцям.

Нагадаємо, напередодні англійські клуби «Евертон» та «Манчестер Сіті», за які виступають гравці збірної України Віталій Миколенко та Олександр Зінченко, виступили на підтримку нашої країни, яка самовіддано захищається у жорстокій війні з Росією.

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