Ломаченко записався до тероборони рідного Білгород-Дністровського (фото)

Відомі українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик, яких свого часу вносили до бази «Миротворця» за проросійську позицію, визнали факт війни Росії проти нашої країни.

Зокрема, Ломаченко записався в добровольці територіальної оборони Білгород-Дністровського, що на Одещині, і захищатиме рідне місто від нападу російських військових.

Якщо ексчемпіон світу в легкій вазі взяв зброю в руки заради оборони рідного міста, то Усик записав відеозвернення, в якому висловив слова подяки українській армії та зазначив, що гордий бути українцем.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екскапітан збірної України з тенісу Сергій Стаховський записався до лав армії.

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