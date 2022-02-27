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Спорт

Ломаченко записався до тероборони рідного Білгород-Дністровського (фото)

21:00 27 лютого 2022
Василь Ломаченко

Відомі українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик, яких свого часу вносили до бази «Миротворця» за проросійську позицію, визнали факт війни Росії проти нашої країни.

Зокрема, Ломаченко записався в добровольці територіальної оборони Білгород-Дністровського, що на Одещині, і захищатиме рідне місто від нападу російських військових.

Якщо ексчемпіон світу в легкій вазі взяв зброю в руки заради оборони рідного міста, то Усик записав відеозвернення, в якому висловив слова подяки українській армії та зазначив, що гордий бути українцем.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екскапітан збірної України з тенісу Сергій Стаховський записався до лав армії.

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