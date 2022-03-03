Будинок української рефері ФІФА Марини Стрілецької пограбували російські окупанти

Асистент арбітра ФІФА Марина Стрілецька, яка разом із колегами Катериною Монзуль та Світланою Грушко увійшла до історії футболу, відсудивши матч за участю збірної Англії, опинилася в епіцентрі бойових дій. Марина не встигла залишити свій будинок під Харковом і на власні очі побачила, що творять рашисти.

«Я та моя сім'я сидимо вдома, нікуди не виходимо, — розповіла Марина Стрілецька в інтерв'ю британському виданню Mirror. — Іноді чуємо вибухи, а також звуки танків, які проїжджають неподалік нашого будинку. Я не можу вийти надвір, щоб навіть зробити зарядку. Це небезпечно.

Регулярно спілкуюся з Катериною Монзуль та Світланою Грушко. Вони знаходяться на заході країни, там безпечніше. Навколо нас перебувають загарбники, ми не змогли втекти. Нині у нашому селі відносно спокійно, але у сусідніх населених пунктах точаться бої, чути звуки вибухів.

В Охтирці (40 км від нас) скинули вакуумну бомбу. Тепер найбезпечніше залишатися вдома та молитися. Ми маємо підвал, де можна сховатися. Ми спимо на підлозі біля нього.

Росіяни підходили до нашого будинку з автоматами. Вони голодні — спочатку просять їжу та воду, а потім забирають усе, що у вас є. Це сталося з нами. Росія намагається відключити українцям інтернет та планує оголосити про капітуляцію Зеленського. Цьому ніхто не вірить. Ми боротимемося до кінця, бо віримо у нашу країну.

Марина Стрілецька, Катерина Монзуль та Світлана Грушко судили відбірковий матч ЧС-2022 Сан-Марино - Англія

Різниця між українцями та росіянами полягає в тому, що вони — труси, їх залякали, вони стояли та просто дивилися, як інших людей тягнуть у в'язниці. В Україні ми — вільні люди, живемо у демократії. Якби поліція почала тягнути одну людину до в'язниці, повірте, ніхто б не стояв і не дивився в інший бік. Якби всі росіяни виступили проти цього і перестали боятися, їхні люди не сиділи б у в'язницях".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російські окупанти на Київщині вбили футболіста та його матір.

Фото РА

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