Катерина Хмелевська, дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика, який після вторгнення Росії поповнив ряди тероборони, записала гнівне відеозвернення до своїх земляків-кримчан.

Нагадаємо, що Катерина народилася у Сімферополі, але після анексії Криму у 2014 році переїхала з чоловіком та дітьми до столиці України. Війну родина олімпійського чемпіона зустріла у Ворзелі під Києвом, де Усики збудували затишний будинок з балконом та терасою.

«Доброї ночі. Ми не спимо вже тиждень. Стережемо наш будинок, щоб його не знесли на х*ін собачий російські наші «брати», які дуже сильно про нас «дбають» і нам «допомагають», — не особливо вибираючи слова, заявила дружина легендарного боксера (Катерина уточнила, що зазвичай вона не матюкається і знає, що це гріх, але відразу після цього жаху готова сповідатися). — Ще раз хочу «подякувати» Криму, за те що ви нас ніх*я не підтримуєте. Я дуже сподіваюся, що нас до завтра не знесуть і наша українська кров не буде на ваших, бл*дь, руках.

Таких сцикунів у світі немає, як ви. Ви все пишете в мій телефон, у сторіс, який прихований, просите, щоб я не виставляла, як ви за нас переживаєте. Але ви ніх*я не переживаєте. Просто ніх*ра не переживете.

Якщо ми залишимося живими, дай Боже, я сповідаюсь, а от вам уже не відмитися ніколи в житті. НІ-КО-ЛИ! Так що, хлопці, добраніч вам. Я не знаю, коли у нас буде спокійна ніч, якщо ви не зупините це або хоча б не допоможете".

Також дружина Олександра Усика поділилася фотографією наслідків обстрілу їхнього будинку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик після вторгнення Росії повернувся до України.

Фото Instagram

412

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter