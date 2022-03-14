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Спорт

Футболіст «Динамо» Вербич перейшов до польської «Легії»

21:00 14 березня 2022
Беньямін Вербич

Півзахисник київського «Динамо» та збірної Словенії Беньямін Вербич виступатиме за варшавську «Легію».

Як повідомляє офіційний сайт «біло-синіх», цей перехід став можливим, беручи до уваги нещодавнє рішення FIFA щодо легіонерів, які виступають у чемпіонаті України. Орендна угода дійсна до 30 червня 2022 року, після чого контракт Беньяміна з «Динамо» буде поновлено, і він продовжить виступати за київський клуб.

Тим часом, сам футболіст активно допомагає українській армії. Зокрема, Беньямін придбав для військових дрон із тепловізором, а також медикаменти та джгути.

Зазначимо, що Вербич виступає за «Динамо» з січня 2018 року, цього сезону провів за київський клуб 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 м'ячі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» продало до «Евертона» захисника збірної України Віталія Миколенка.

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