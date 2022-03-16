Американець з українською душею: тренер «Вінницьких вовків» допомагає ВСУ і селить в себе біженців

Для 67-річного головного тренера «Вінницьких вовків» американця Дейла Хеффрона Україна вже стала рідним домом, і він відмовився виїжджати з неї разом з іншими експатами. Коли почалася війна, Дейл вирішив пройти цей складний період разом зі своїми гравцями. «Я ніякий не герой, — каже він на фоні сирен сирени повітряної тривоги. - Я просто американець, який залишився зі своєю командою».

«Хейл завжди каже: „Вінниця стала для мене домом, а ця команда — моя родина. Я не залишу їх у цю годину відчаю та потреби“. Тому майже щодня долучається до допомоги нашій армії. Він доставляє їжу, ліки та інші необхідні речі для військових, використовуючи ресурси, якими діляться друзі та прихильники за межами країни, — розповіла „ФАКТАМ“ прессекретарка команди „Вінницькі вовки“ Ольга Черкевич. - Крім того, тренер зараз опікується придбання бронежилетів для своїх гравців у разі загострення бойових дій, годує тварин у зоопарку, які голодують, коли більшість ресурсів йде на фронт. Хейл завжди живе за філософією: якщо ти добрий до дітей і тварин, то він радий познайомитися з тобою. Крім того, тренер, як і інші гравці клубу відкрив вільні кімнати свого помешкання для біженців, які проїжджають містом. Хейл мало турбується про власну безпеку, але переживає за тяжке становище тих, кому він допомагає. Він вважає, що його рідна країна, Сполучені Штати, не зробила достатньо, щоб запобігти загрозі, яку представляє жадібний до влади російський президент. „Гітлера теж ніхто не зупинив“, — вважає Хейл. Путін робив це раніше у 2014 році в Криму та у 2008 році в Грузії».

Додамо, що американський коуч Дейл Хеффрон вже третій рік тренує команду з американського футболу «Вінницькі вовки». Вперше він приїхав до Вінниці ще у 2015 році й тренував «Вовків» кілька місяців, після чого був змушений залишити Україну за станом здоров'я.

«Влітку 2019 Дейл повернувся до Вінниці й знову розпочав роботу з нашою командою. Він фахівець з більш ніж 25-річним досвідом роботи, був обраний у символічну збірну США, грав професійно у НФЛ (Національна футбольна ліга), працював у „найкрутішій лізі Європи“ — GFL 1 — Німецькій лізі з американського футболу і вигравав її на різних рівнях, — додає Ольга Черкевич. — На його рахунку — 68 перемог та 23 програші. Також Хеффрон працював з командами з американського футболу у Фінляндії, Чехії, Польщі й Угорщині».

Нагадаємо, колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який підтримав українську армію фінансово, з головою поринув у гуманітарну роботу і організовує прийом українських біженців на Туманному Альбіоні.

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