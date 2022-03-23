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Спорт

Ворожий снаряд убив юну українську гімнастку в Маріуполі

16:31 23 березня 2022
Загибла Катерина Дьяченко із тренером

Протягом 28 днів російські війська нещадно бомбардують та обстрілюють українські міста, не шкодуючи при цьому нікого — ані людей похилого віку, ані жінок, ані дітей.

Черговою неповнолітньою жертвою рашистської навали стала талановита Катерина Дяченко з Маріуполя, яка мріяла про зіркову кар'єру в художній гімнастиці та вже перемагала на змаганнях у своїй віковій групі. Дівчинка 2011 року народження опинилася під завалами будівлі, в яку поцілив ворожий снаряд, і рятувальники вже дістали бездихане тіло.

«У Маріуполі загинула вихованка моєї одногрупниці. Цьому може бути якесь виправдання? Подивіться на цю талановиту дівчинку. Вона мала підкорювати сцени та дарувати посмішку світу! У чому винні діти? Я вірю, що для кожного, хто причетний до цього злочину, знайдеться місце в пеклі. І якнайшвидше», — написала на своїй сторінці в Instagram тренер із художньої гімнастики Анастасія Мещаненкова, прикріпивши фото своєї подруги із загиблою дівчинкою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під Волновахою вбили футболіста аматорської команди «Черкаські козаки» Сергія Шестака.

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