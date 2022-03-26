Українка Калініна сенсаційно обіграла у Маямі фіналістку US Open: відеоогляд матчу

25-річна українська тенісистка Ангеліна Калініна, яка посідає 51-й рядок у світовому жіночому рейтингу, сенсаційно пробилася до третього кола турніру Miami Open в американському Маямі із призовим фондом понад 8,5 млн доларів.

Уродженка Нової Каховки, що на Херсонщині, у першому раунді обіграла Катерине Горгодзе з Грузії (123-я) — 6:2, 3:6, 6:3, а потім зустрічалася з 26-ю ракеткою світу американкою Медісон Кіз. Перший сет залишився за фіналісткою US Open-2017 та півфіналісткою цьогорічного Відкритого чемпіонату Австралії, але наша співвітчизниця змогла переламати поєдинок та здобути сенсаційну перемогу — 3:6, 6:3, 6:4.

За вихід до третього кола Калініна заробила 54 400 доларів призових «брудними» і тепер зустрінеться з Беатріс Хаддад Майя з Бразилії (62-а), яка обіграла третю ракетку світу Марію Саккарі з Греції — 4:6, 6:1, 6:2.

На жаль, припинили виступи на турнірі після другого кола ще троє українок. Еліна Світоліна (20-а) після виграного першого сету поступилася британці Хізер Уотсон (115-а) — 4:6, 6:3, 6:7 (4), 19-річна Марта Костюк (55-а) нічого не змогла протиставити швейцарці Белінді Бенчич (28-а) — 3:6, 1:6, а Леся Цуренко (135-а) у трьох сетах програла Юлії Путінцевій із Казахстану (47-а) — 3:6, 6:4, 5:7. Заробіток наших співвітчизниць за підсумками турніру склав 30 130 доларів у кожної.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найсильніша тенісистка світу австралійка Ешлі Барті раптово завершила кар'єру у 25 років.

Фото Jimmie 48

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