Найсильніша тенісистка світу раптово завершила кар'єру в 25 років

Найкраща тенісистка світу 25-річна австралійка Ешлі Барті, яка в листопаді минулого року оголосила про заручини з гольфістом Гаррі Кіссіком, оголосила про завершення спортивної кар'єри.

«Я розумію, скільки потрібно працювати, щоб дати найкращий результат. Я неодноразово повторювала це своїй команді. Але в мене більше не залишилося сил грати. Я дала такому чудовому виду спорту, як теніс, усе, що могла, і я дуже задоволена цим. Для мене це і є успіх», — наводить слова тенісистки WTA Tennis.

Примітно, що Барті вже не вперше приймає таке відповідальне рішення. Будучи 18-річною, Ешлі вже оголошувала, що більше не гратиме в теніс, але майже через два роки після цього поновила виступи — і в червні 2019-го стала першою ракеткою світу, перебуваючи на вершині світового рейтингу протягом 119 тижнів.

«Так я знаю, що вже робила це раніше. Але тоді я це робила зовсім з іншими почуттями. Я дуже вдячна за все те, що дав мені теніс. Він дав мені можливість реалізувати всі мрії та навіть більше, ніж я могла собі уявити. Але тепер я знаю, що прийшов час відкласти ракетки вбік та погнатися за новими мріями. Я знаю, що люди можуть не зрозуміти моє рішення, і я це приймаю. Але я також знаю, що в мене, як у особистості, так багато інших цілей та мрій, за якими хочеться слідувати, і вони не пов'язані з навколосвітніми подорожами, перебуваннями далеко від моєї родини та мого будинку, де я виросла й де я завжди хотіла бути», — пояснила свій вибір австралійка.

На рішення Барті відреагувала найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна. «До тебе, Ешлі, нічого, крім поваги! Бажаю всього найкращого на відпочинку та вітаю з визначною кар'єрою!» — написала одеситка на своїй сторінці у Twitter.

Nothing but RESPECT for you @ashbarty !!! Всі найкращі у вашому retirement and congratulations on your distinguished career ! pic.twitter.com/QUr77fPhYL - Elina Monfils (@ElinaSvitolina) 23 березня 2022

Додамо, що за свою кар'єру Барті виграла 27 турнірів, у тому числі чотири із серії «Великого шолома» («Ролан Гаррос"-2019, Вімблдон-2021 та Australian Open-2022 у одиночному та US Open-2018 у парному розрядах). Загалом австралійка провела на світових кортах 671 матч, заробивши за кар'єру майже 24 млн доларів призових «брудними».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменита британська тенісистка Йоханна Конта завершила кар'єру та вийшла заміж за фотографа.

Фото WTA Tennis

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