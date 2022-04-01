Мессі проти Левандовські, суперник для України: підсумки жеребкування ЧС-2022 з футболу

У п'ятницю, 1 квітня, у Досі пройшло жеребкування фінального турніру чемпіонату світу з футболу, який відбудеться у період з 21 листопада по 18 грудня цього року на восьми стадіонах у п'яти містах Катару.

За підсумками церемонії, яку приймав сучасний Exhibition & Convention Center, було визначено склад восьми груп. При цьому своїх суперників дізналися 29 збірних із 32-х учасників — ще два учасники фінального турніру визначаться за підсумками міжконтинентальних плей-оф, а путівку, що залишилася, розіграють між собою Україна, Шотландія та Уельс.

«Жовто-сині», у разі успіху у двох виїзних стикових матчах проти Шотландії та Уельсу, які відбудуться в червні, зіграють у групі В, де суперниками підопічних Олександра Петракова стануть Англія, США та Іран.

Інші збірні були розподілені по групах у такий спосіб.

Група А: Катар, Нідерланди, Сенегал, Еквадор

Група С: Аргентина, Мексика, Польща, Саудівська Аравія

Група D: Франція, Данія, Туніс, Австралія/ОАЕ — Перу

Група E: Іспанія, Німеччина, Японія, Коста-Ріка/Нова Зеландія

Група F: Бельгія, Хорватія, Марокко, Канада

Група G: Бразилія, Швейцарія, Сербія, Камерун

Група H: Португалія, Уругвай, Південна Корея, Гана

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що київське «Динамо» в повному складі виїхало за кордон для проведення благодійних матчів із топ-клубами Європи.

Фото FIFA

124

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter