Син старости Мотижина, якого закатували разом з батьками, був професіональним футболістом

Ми повідомляли про те, що після звільнення Бучі та околиць у селі Мотижин на Київщині знайшли братську могилу — жінок та чоловіків зі зв’язаними очима, яких окупанти вбили пострілами у потилицю. Серед них були тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко, її чоловіка Ігоря (знайшли поруч у каналізаційній ямі) та 25-річного сина Олександра. Їх орки тримали у полоні 10 днів. Як повідомляють земляки, син подружжя грав у футбол.

«Справжньою гордістю Ігоря Васильовича та Ольги Петрівни Сухенко з Мотижина був син Олександр, який за короткий строк пройшов шлях від сільського футболіста до майстра-професіонала, — повідомляє ФБ-канал «Макарів інформаційний». - Він грав на позиції форварда або вінгера. Його грі була притаманна висока швидкість, витончена техніка, зарядженість на ворота, відчуття голу.

Олександр Сухенко

В усіх командах, за які грав, Олександр відзначався лідерськими якостями. В його ігровій кар'єрі були яскраві перемоги і красиві голи, зокрема, він ставав чемпіоном і володарем кубка Макарівського району в складі мотижинського «Колоса», чемпіоном і двічі володарем кубка Київської області в складі «Кудрівки» (Ірпінь) та «Сокола» (Михайлівка Рубежівка), чемпіоном і володарем кубка Києво-Святошинського району в складі «Кудрівки» (Ірпінь). Окремою сторінкою футбольного життя Олександра стали виступи за професіональний футбольний клуб «Чайка» з Петропавлівської Борщагівки у 2018— 2020 роках. В другій лізі України за СК «Чайка» Олександр Сухенко зіграв 21 матч, забив 3 голи".

Нагадаємо, в Ірпіні рашисти застрелили тренера збірної команди школярів України та Ірпінської дитячо-юнацької школи зі спортивного орієнтування Олександра Шеремета.

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