«П'ять отворів від куль»: окупанти вбили тренера збірної України

Рашисти продовжують цілеспрямовано знищувати українців, у тому числі й спортсменів. Черговою їхньою жертвою став тренер збірної команди школярів України та Ірпінської дитячо-юнацької школи зі спортивного орієнтування Олександра Шеремета.

«Він був першим у Приірпінні майстром спорту України зі спортивного орієнтування, — йдеться на ФБ-сторінці спортивної команди зі спортивного орієнтування Kyiv region O-team. - Він був першим корінним ірпінчанином, хто почав працювати тренером зі спортивного орієнтування, він був наймолодшим тренером збірної команди школярів України зі спортивного орієнтування. Він захоплювався подорожами, багатьом людям допомагав в організації та проведенні змагань різного рівня. Він мав багато планів, попереду було багато досягнень, але…

На початку війни Олександр вивіз сім’ю в безпечне місце і повернувся. Потрібно було доглядати за батьком та допомагати знайомим, які не мали змоги виїхати з Ірпеня. 25 березня Олександра Шеремета схопили рашисти. З того часу контакт було втрачено. 31 березня тіло Олександра привезли до моргу у м. Боярка. На грудях Олександра — п’ять отворів від куль… Дякуємо Віталію Гавриленку, який, ризикуючи власним життям, допоміг в упізнанні Олександра! У загиблого залишилась дружина і троє дітей".

Раніше ми писали, що в Ірпені вбили тренера з боксу Олексія Джунківського просто у спортзалі.

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