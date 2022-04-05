Батько української олімпійської чемпіонки загинув після ракетного удару по Миколаєву

З кожним днем збільшується кількість жертв внаслідок ракетного удару, завданого по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації 29 березня.

Одним із загиблих виявився батько олімпійської чемпіонки Пекіна-2008 з фехтування шаблістки Олени Хомрової. «Внаслідок удару російськими ракетами по Миколаївській ОВА загинув батько олімпійської чемпіонки Пекіна-2008 з фехтування на шаблях Олени Гладир (Хомрової) Микола Хомровий. Висловлюємо співчуття Олені та її сім'ї. Ніколи не пробачимо», — повідомила сумну новину Федерація фехтування України на своїй сторінці у Facebook.

Батько та мати Олени Хомрової

Нагадаємо, що після влучення ракети стався обвал центральної секції будівлі з 9-го по 1-й поверхи. Внаслідок атаки окупантів загинуло 36 людей.

Додамо, що сама спортсменка останні роки живе у Монако. Її чоловік, колишній баскетболіст збірної України Сергій Гладир, тривалий час виступав у Франції, тричі ставши чемпіоном країни, а після завершення кар'єри у 2019 році залишився працювати у структурі «Монако».

Олена Хомрова з чоловіком

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Харкові вбили батька учасника Олімпіади-2020 у Токіо бадмінтоніста Артема Почтарьова.

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