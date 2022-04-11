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Спорт

«Мені соромно бути угорцем»: легенда «Динамо» засудив історичну батьківщину за «прогин» перед путіним

10:17 11 квітня 2022
Йожеф Сабо

Легендарний футболіст та тренер київського «Динамо», колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо, який назвав путіна «хворою людиною», розчарований позицією Угорщини, своєї історичної батьківщини, щодо розв'язаної росією війни.

«Я не хочу спілкуватися з угорськими ЗМІ. Більше того, мені соромно бути угорцем. Знаєте, не проблема, якщо Угорщина не допомагає Україні у війні, але я не можу зрозуміти, чому вона не хоче пропускати через країну зброю, яка постачається із Заходу. І найбільше засмучує, що язик Віктора Орбана (переобраного на четвертий термін прем'єр-міністра країни. — Авт.) перебуває в д*пі володимира путіна, який розв'язав війну», — емоційно висловився Сабо в коментарі виданню Blikk, після чого різко перервав розмову.

Зазначимо, що війна застала Сабо у столичному Інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова, де йому зробили планову операцію на коліні. 82-річного фахівця, який останнім часом працював експертом на українському телебаченні, було виписано з лікарні наприкінці березня та залишився в Києві, допомагаючи, чим може, постраждалим від війни. А його старший син Георгій, у мирний час пов'язаний із автоматизованими системами управління, записався до лав ЗСУ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що польські футбольні фанати «повісили» на трибуні путіна.

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