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Спорт

Польські футбольні фанати «повісили» путіна: яскраве фото

10:14 10 квітня 2022
Фанати Легія Варшава

Яскравий перформанс влаштували вболівальники на матчі польського футбольного чемпіонату між «Лехом» та «Легією».

Не змогли фанати в Познані оминути військову тематику, той жах, який росія влаштувала в Україні і який триває вже півтора місяці на території нашої країни. На гостьовій трибуні було розгорнуто величезний банер, на якому президент рф володимир путін, одягнений у футболку московського «Спартака», зображений мертвим із зашморгом на шиї. На жаль, поки що недосяжне бажання переважної більшості адекватних жителів планети…

Додамо, що у складах обох команд виступають футболісти, які нещодавно виступали за київське «Динамо». Захисник Томаш Кендзьора вийшов у стартовому складі «Леха» та був замінений на 79-й хвилині, а півзахисник Беньямін Вербіч з'явився на на полі у «Легії» на 57-й хвилині. Сам же матч завершився результативною нічиєю — 1:1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що розлючений турецький фанат «застрелив» футболіста збірної, який не забив пенальті команді Криштіану Роналду.

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