У вівторок, 12 квітня, київське «Динамо», яке у зв'язку з війною розбило тренувальний табір у Румунії, поєдинком у Польщі розпочне серію благодійних матчів під гаслом Match for Peace! Stop the War! («Матч за мир! Зупинимо війну!»). На стадіоні «Войска Польского» у Варшаві підопічні Мірчі Луческу проведуть спаринг із найтитулованішим клубом країни, чинним чемпіоном Польщі — місцевою «Легією», кольори якої захищають футболіст збірної України Ігор Харатін та орендований у «Динамо» словенець Беньямін Вербич.

Підопічні 42-річного боснійського спеціаліста Александара Вуковича посідають у поточному чемпіонаті Польщі дев'яте місце. Після невдалого старту сезону варшав'яни не програють у національній першості вже у восьми поєдинках поспіль — три нічиї та п'ять перемог. До речі, під час останнього матчу суперника киян у польській екстракласі («Лех» — «Легія» — 1:1) уболівальники вивісили банер із зображенням путіна із зашморгом на шиї.

Пряму відеотрансляцію поєдинку «Легія» — «Динамо» (початок — о 21:30; коментатор — Ігор Циганик), перед початком якої відбудеться концерт за участю зірок українського шоу-бізнесу — The Hardkiss, Go_A, Тіни Кароль та DOROFEEVA, дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Додамо, що всі кошти, які вдасться зібрати на матчі, буде перераховано на рахунок посольства України у Варшаві, а звідти гроші спрямують на підтримку організацій, які допомагають українським біженцям у Польщі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболісти «Динамо» Карлос де Пена та Вітіньо перейшли до бразильських клубів.

Фото ФК «Динамо»

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