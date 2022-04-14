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Спорт

«Галатасарай» — «Динамо»: онлайн-відеотрансляція матчу у Стамбулі

14:42 14 квітня 2022
«Галатасарай»&nbsp;— «Динамо»

У четвер, 14 квітня, київське «Динамо», яке перемогло у Варшаві чемпіона Польщі «Легію» (3:1), проведе другий поєдинок у рамках благодійного турне під гаслом Match for Peace! Stop the War! («Матч за мир! Зупинимо війну!»). На арені Nef Stadium у Стамбулі підопічні Мірчі Луческу зіграють із 22-кратним чемпіоном Туреччини «Галатасараєм» (перша в історії зустріч іменитих клубів).

Зазначимо, що найтитулованіший клуб країни «Галатасарай», який перемагав у Кубку та Суперкубку УЄФА, проводить чи не найгірший сезон у своїй 117-річній історії. У поточному чемпіонаті країни підопічні іспанського фахівця Доменека Торрента займають лише 14-те місце, перебуваючи за три рядки від зони вильоту (до речі, «леви» жодного разу не вилітали у другий дивізіон).

Загальна вартість гравців «Галатасарая» оцінюється авторитетним ресурсом Transfermarkt у понад 100 млн євро. У складі команди — 16 гравців національних збірних. Найбільш відомі футболісти стамбульського гранду — воротар Фернандо Муслера, а також польові гравці Арда Туран, Бафетімбі Гоміс, Райан Бабель та Соф'ян Фегулі.

Пряму відеотрансляцію поєдинку «Галатасарай» — «Динамо» (початок — о 17:00) дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, що у планах команди Мірчі Луческу проведення благодійних поєдинків із дортмундською «Боруссією» (26 квітня) та загребським «Динамо» (28 квітня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда «Динамо» Йожеф Сабо засудив свою історичну батьківщину Угорщину за «прогин» перед путіним.

Фото ФК «Галатасарай»

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