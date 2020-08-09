27.48 / 27.78 32.20 / 32.79
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Легендарный чемпион мира Андреа Пирло возглавил «Ювентус» (фото)

9:20 9 августа 2020
Андреа Пирло

Туринский «Ювентус» недолго оставался без главного тренера после отставки Маурицио Сарри, которому, несмотря на очередное чемпионство в итальянской серии А, не простили вылет из Лиги чемпионов после поражения от французского «Лиона» на стадии 1/8 финала.

Официальный сайт «Старой Синьоры» сообщил, что вакантное место занял чемпион мира-2006 и вице-чемпион Европы-2021 в составе итальянской сборной Андреа Пирло. Примечательно, что 41-летний легендарный футболист, за свою карьеру поигравший в «Интере», «Милане» и «Ювентусе» (в общей сложности на счету легендарного полузащитника 755 матчей на клубном уровне и 73 забитых мяча), но не имеющий пока тренерского опыта, буквально на днях возглавил молодежь туринцев U23. Теперь же ему предстоит работа с первой командой — контракт Пирло с «бьянко-нери» рассчитан на два года, до лета 2022-го.

Оригинально отреагировал на назначение экс-партнер Андреа по «Ювентусу», а теперь будущий подопечный — голкипер Джанлуиджи Буффон. «Теперь я должен называть тебя Мистер? Удачи в новом вызове, Андреа!» — написал Буффон на своей странице в Twitter, прикрепив общее фото со своим будущим тренером. К слову, многоопытный вратарь на 16 месяцев старше своего наставника — вот такие повороты судьбы…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевченко забил гол в прощальном матче Андреа Пирло.

52

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Анорексия

Страдавшая анорексией 27-летняя украинка, довела себя до смерти

Поезд не мог проехать полчаса: в сети показали огромную очередь из авто по дороге на озеро Свитязь

Поезд не мог проехать полчаса: в сети показали огромную очередь из авто по дороге на озеро Свитязь

Коронавирусом в Украине заразились уже 80 тысяч человек

Коронавирусом в Украине заразились уже 80 тысяч человек

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер