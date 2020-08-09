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Легендарный чемпион мира Андреа Пирло возглавил «Ювентус» (фото)
Туринский «Ювентус» недолго оставался без главного тренера после отставки Маурицио Сарри, которому, несмотря на очередное чемпионство в итальянской серии А, не простили вылет из Лиги чемпионов после поражения от французского «Лиона» на стадии 1/8 финала.
Официальный сайт «Старой Синьоры» сообщил, что вакантное место занял чемпион мира-2006 и вице-чемпион Европы-2021 в составе итальянской сборной Андреа Пирло. Примечательно, что 41-летний легендарный футболист, за свою карьеру поигравший в «Интере», «Милане» и «Ювентусе» (в общей сложности на счету легендарного полузащитника 755 матчей на клубном уровне и 73 забитых мяча), но не имеющий пока тренерского опыта, буквально на днях возглавил молодежь туринцев U23. Теперь же ему предстоит работа с первой командой — контракт Пирло с «бьянко-нери» рассчитан на два года, до лета 2022-го.
Оригинально отреагировал на назначение экс-партнер Андреа по «Ювентусу», а теперь будущий подопечный — голкипер Джанлуиджи Буффон. «Теперь я должен называть тебя Мистер? Удачи в новом вызове, Андреа!» — написал Буффон на своей странице в Twitter, прикрепив общее фото со своим будущим тренером. К слову, многоопытный вратарь на 16 месяцев старше своего наставника — вот такие повороты судьбы…
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