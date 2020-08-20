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Где смотреть онлайн «Севилья» — «Интер»: расписание трансляций финала Лиги Европы
В пятницу, 21 августа, в немецком Кельне на одноименном стадионе без допуска зрителей состоится финальный поединок Лиги Европы между испанской «Севильей» и итальянским «Интером», выбившим на полуфинальной стадии донецкий «Шахтер» (начало встречи — в 22:00 по киевскому времени).
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «СЕВИЛЬЯ» — «ИНТЕР» НА САЙТЕ «ФАКТОВ»
Испанцы являются рекордсменами по количеству завоеванных трофеев второго по значимости еврокубка. В активе андалусийцев пять титулов — два Кубка УЕФА (2006, 2007) и три трофея Лиги Европы (2014, 2015, 2016). У «Интера» в активе три титула, причем все — еще во времена проведения Кубка УЕФА (1991, 1994, 1998).
Ранее команды в еврокубках не пересекались, проведя лишь один товарищеский матч в августе 2008 года. В рамках LG Cup, проходившего в Амстердаме, «Интер» и «Севилья» победителя не определили — 0:0.
В прямой трансляции украинские болельщики смогут следить за поединком, начиная с 22:00, на телеканале «Футбол 1». А за час до начала игры, в 21:00, а также после ее завершения в эфир выйдет программа «Путь в Кельн», в которой эксперты обсудят перипетии поединка.
Лига Европы. Финал
21 августа (пятница)
«Севилья» — «Интер» 22:00 «Футбол 1», «Матч-ТВ» (Россия)
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры считают шансы «Интера» на победу в Лиге Европы выше, чем у «Севильи».
Фото Bleacher Report Football143
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