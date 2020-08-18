«Севилья» – «Интер»: прогнозы букмекеров на финал Лиги Европы

В пятницу, 21 августа, в Кельне на одноименном стадионе при пустых трибунах пройдет финальный матч розыгрыша Лиги Европы-2019/2020 между испанской «Севильей» и итальянским «Интером» (начало — в 22:00). Напомним, последний представитель Украины в еврокубках, донецкий «Шахтер», вылетел из турнира на полуфинальной стадии.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «СЕВИЛЬЯ» — «ИНТЕР» НА САЙТЕ «ФАКТОВ»

«Севилья» преодолела в турнире всю дистанцию, начиная с группового этапа. В квартете с кипрским АПОЭЛом, азербайджанским «Карабахом» и «Дюделанжем» из Люксембурга подопечные Хулена Лопетеги прогнозировано заняли первое место, набрав 15 очков (5 побед, 1 поражение, разница мячей — 14:3).

В 1/16 финала андалусийцы испытали проблемы, пройдя румынский «Клуж» лишь благодаря голу, забитому на выезде (1:1 в гостях и 0:0 дома). Начиная с 1/8-й «Севилья» играет в Германии, одержав победы в основное время над итальянской «Ромой» (2:0), а также над английскими «Вулверхэмптоном» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (2:1).

«Интер», заняв по итогам сезона-2018/2019 четвертое место в серии А, начал выступление в Лиге чемпионов разу с группового этапа. Правда, попав в компанию к «Барселоне», дортмундской «Боруссии» и «Славии», «неро-адзурри» заняли лишь третье место (2 победы, 1 ничья, 3 поражения, разница мячей — 10:9) и «опустились» в Лигу Европы.

В плей-офф подопечные Антонио Конте успели полноценно сыграть лишь стадию 1/16 финала, обыграв болгарский «Лудогорец» (2:0 в гостях и 2:1 дома), а вот дальнейшие этапы из-за пандемии коронавируса пришлось отложить более чем на пять месяцев. В итоге в мини-турнире, проходящем в Германии, где команды проводят по одному матчу на вылет, «неро-адзурри» неизменно одерживали победы в основное время — над испанским «Хетафе» (2:0), немецким «Байером» (2:1) и донецким «Шахтером» (5:0).

В предстоящем поединке ведущие букмекеры видят фаворитом клуб из Милана, предлагая следующие коэффициенты.

«Фаворит Спорт»: победа «Севильи» — 3,45, ничья — 3,40, победа «Интера» — 2,13. «Севилья» завоюет трофей — 2,35, «Интер» завоюет трофей — 1,60.

Parimatch: победа «Севильи» — 3,50, ничья — 3,45, победа «Интера» — 2,17. «Севилья» завоюет трофей — 2,39, «Интер» завоюет трофей — 1,62.

1xbet: победа «Севильи» — 3,56, ничья — 3,54, победа «Интера» — 2,20. «Севилья» завоюет трофей — 2,34, «Интер» завоюет трофей — 1,60.

Marathonbet: победа «Севильи» — 3,62, ничья — 3,60, победа «Интера» — 2,23. «Севилья» завоюет трофей — 2,34, «Интер» завоюет трофей — 1,60.

William Hill: победа «Севильи» — 3,00, ничья — 3,30, победа «Интера» — 2,25. «Севилья» завоюет трофей — 2,10, «Интер» завоюет трофей — 1,67.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что потенциальные соперники «Динамо» узнали своих оппонентов после жеребьевки квалификации Лиги чемпионов.

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