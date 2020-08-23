Бельгийский клуб с тремя украинцами получил нового главного тренера (фото, видео)

Новый сезон едва успел начаться, а в чемпионате Бельгии уже случилась первая тренерская отставка. «Гент», за который выступают украинцы Роман Яремчук, Игорь Пластун и Роман Безус, вызванные в национальную команду для участия в матчах Лиги наций со Швейцарией и Испанией, после неудачных результатов в первых турах решил расстаться с главным тренером Йессом Торупом.

Отметим, что возглавлявший команду с 2018 года наставник по итогам прошлого сезона привел «Гент» к серебряным медалям чемпионата страны (лишь третьим в истории клуба; также команда однажды, в 2015-м, стала чемпионом Бельгии), что позволит стартовать в квалификации Лиги чемпионов.

На смену Торупу пришел 67-летний румын Ласло Белени. За время игровой карьеры опытный специалист в 1986-м выиграл Кубок чемпионов и Суперкубок УЕФА в составе румынского «Стяуа», а уже в качестве тренера стал чемпионом Португалии («Спортинг») и Бельгии («Стандард»). Последним местом работы Белени был «Антверпен», который румын вывел в финал Кубка Бельгии в прошлом сезоне (правда, в решающем матче, который был выигран у «Брюгге» — 1:0, действиями футболистов уже руководил Иван Леко).

Ласло Белени (справа) с президентом "Гента" Иваном де Витте

По иронии судьбы, первый матч на новой должности румынский специалист проводил против своей бывшей команды — «Антверпена». И потерпел минимальное поражение (0:1), пропустив единственный мяч в середине первого тайма от экс-футболиста киевского «Динамо» Дьемерси Мбокани. Отметим, что все три украинца вышли на поле в стартовом составе, но Яремчук и Безус были заменены во втором тайме.

Таким образом, после трех туров у «Гента» по-прежнему ноль очков и последнее место в турнирной таблице.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» после позорного вылета из Лиги чемпионов рассталась с главным тренером Кике Сетьеном и назначила легенду клуба Рональда Кумана.

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