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Спорт

Тарас Степаненко переехал в новый дом на побережье: первые фото и видео

19:30 23 августа 2020
Тарас Степаненко с женой

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко, вызванный Андреем Шевченко в сборную Украины для участия в матчах Лиги наций против Швейцарии и Испании, переехал в новый дом, расположенный на побережье.

Видео территории особняка выставила на своей странице в Instagram супруга футболиста Маргарита Степаненко. «Самый чистый кайф», — не скупилась на восторженные слова девушка, демонстрируя вид с террасы дома.

А вот футболист, не успело семейство разложить вещи на новом месте, как одел фартук и взялся опробовать новый гриль.

Напомним, что в первом туре чемпионата Украины донецкий «Шахтер» со Степаненко в составе обыграл в Киеве коваливский «Колос» — 3:1. А уже 25 августа «горняки» на НСК «Олимпийский» сразятся с «Динамо» в матче за Суперкубок Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вратарь «ПСЖ» Альфонс Ареоля купил элитный дом в Лондоне.

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