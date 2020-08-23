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Тарас Степаненко переехал в новый дом на побережье: первые фото и видео
Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко, вызванный Андреем Шевченко в сборную Украины для участия в матчах Лиги наций против Швейцарии и Испании, переехал в новый дом, расположенный на побережье.
Видео территории особняка выставила на своей странице в Instagram супруга футболиста Маргарита Степаненко. «Самый чистый кайф», — не скупилась на восторженные слова девушка, демонстрируя вид с террасы дома.
А вот футболист, не успело семейство разложить вещи на новом месте, как одел фартук и взялся опробовать новый гриль.
Напомним, что в первом туре чемпионата Украины донецкий «Шахтер» со Степаненко в составе обыграл в Киеве коваливский «Колос» — 3:1. А уже 25 августа «горняки» на НСК «Олимпийский» сразятся с «Динамо» в матче за Суперкубок Украины.
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