Германия на последних секундах упустила победу над Испанией: видеобзоры матчей Лиги наций 3 сентября

В четверг, 3 сентября, стартовал новый сезон Лиги наций в четырех дивизионах с участием европейских национальных сборных.

Центральный матч игрового дня проходил в Штутгарте, где Германия принимала Испанию. Нельзя сказать, что поединок изобиловал опасными моментами, но в напряжении держал до финального свистка. Хозяевам поля удалось открыть счет вскоре после начала второго тайма, но удержать минимальное преимущество бундестиму не удалось — на шестой (!) компенсированной минуте «Красная фурия» отыгралась, тем самым выведя сборную Украины в единоличные лидеры группы 4 элитного дивизиона.

А вот Фарерским островам победу над Мальтой принесли три мяча футболистов под фамилией Ольсен — в воротах соперника отличались Клаеминт, Андреас и Брандур Ольсены.

Лига наций

Дивизион А

Группа 4

Украина — Швейцария — 2:1 (Ярмоленко, 14, Зинченко, 68 — Сеферович, 41).

Германия — Испания — 1:1 (Вернер, 51 — Гайя, 90+6).

Дивизион В

Группа 3

Россия — Сербия — 3:1 (Дзюба, 48, с пенальти, 81, Караваев, 69 — Митрович, 78).

Турция — Венгрия — 0:1 (Собослаи, 80).

Группа 4

Болгария — Ирландия — 1:1 (Краев, 56 — Даффи, 90+3).

Финляндия — Уэльс — 0:1 (Мур, 80).

Дивизион С

Группа 3

Молдова — Косово — 1:1 (Николаеску, 20 — Кололли, 71).

Словения — Греция — 0:0.

Дивизион D

Группа 1

Латвия — Андорра — 0:0. На 56-й минуте Икауниекс (Латвия) не реализовал пенальти. На 71-й минуте удален Гутковскис (Латвия).

Фарерские острова — Мальта — 3:2 (К.Ольсен, 25, А. Ольсен, 87, Б. Ольсен, 90 — Дегабриэле, 37, Агиус, 73).

Отметим, что в пятницу, 4 сентября, Лига наций продолжится следующими матчами: дивизион А, группа 1: Италия — Босния и Герцеговина, Нидерланды — Польша; дивизион В, группа 1: Норвегия — Австрия, Румыния — Северная Ирландия, группа 2: Словакия — Чехия, Шотландия — Израиль; дивизион С, группа 4: Литва — Казахстан, Беларусь — Албания.

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