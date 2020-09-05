Украинская рокировка: Григорчук сменил Вернидуба в «Шахтере» (фото)

Недолго оставалось вакантным место главного тренера в солигорском «Шахтере» после того, как в отставку подал украинский специалист Юрий Вернидуб.

Клуб объявил о подписании контракта с еще одним известным отечественным специалистом, экс-наставником запорожского «Металлурга» и одесского «Черноморца» Романом Григорчуком. В тренерский штаб специалиста вошли Михаил Савка, Андрей Глущенко и Анатолий Коротя.

Роман Григорчук уже принялся за работу в новом клубе

Последним местом работы Григорчука была казахстанская «Астана». В период с июня 2018-го по январь 2020-го под руководством украинского специалиста команда дважды стала чемпионом страны, один раз — Суперкубок Казахстана, а также выступала в групповом турнире Лиги Европы.

Напомним, что Вернидуб возглавлял «Шахтер» с конца сезона-2019. Под руководством экс-наставника «Зари» клуб из Солигорска проиграл в матче за Суперкубок брестскому «Динамо», а в чемпионате после 22 туров лидирует вместе с БАТЭ (у обоих команд по 43 очка).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист ряда украинских клубов Александр Насонов дисквалифицирован в Молдове за договорные матчи.

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