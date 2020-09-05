27.56 / 27.78 32.43 / 32.85
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Украинская рокировка: Григорчук сменил Вернидуба в «Шахтере» (фото)

19:10 5 сентября 2020
Роман Григорчук

Недолго оставалось вакантным место главного тренера в солигорском «Шахтере» после того, как в отставку подал украинский специалист Юрий Вернидуб.

Клуб объявил о подписании контракта с еще одним известным отечественным специалистом, экс-наставником запорожского «Металлурга» и одесского «Черноморца» Романом Григорчуком. В тренерский штаб специалиста вошли Михаил Савка, Андрей Глущенко и Анатолий Коротя.

Роман Григорчук уже принялся за работу в новом клубе

Последним местом работы Григорчука была казахстанская «Астана». В период с июня 2018-го по январь 2020-го под руководством украинского специалиста команда дважды стала чемпионом страны, один раз — Суперкубок Казахстана, а также выступала в групповом турнире Лиги Европы.

Напомним, что Вернидуб возглавлял «Шахтер» с конца сезона-2019. Под руководством экс-наставника «Зари» клуб из Солигорска проиграл в матче за Суперкубок брестскому «Динамо», а в чемпионате после 22 туров лидирует вместе с БАТЭ (у обоих команд по 43 очка).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист ряда украинских клубов Александр Насонов дисквалифицирован в Молдове за договорные матчи.

51

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

в парке

В семье, жившей в одесском парке, произошла трагедия: нашумевшая история получила печальное продолжение

Прогноз погоды

Еще три дня жары: синоптик рассказала, когда наступит похолодание

Крым, водоем

Ливни не помогут: оккупанты объяснили, почему водохранилища Крыма останутся незаполненными

нож

Пьяный посетитель устроил резню в кафе под Запорожьем: много раненых (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер