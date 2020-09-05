«Динамо» обыграло «Колос» на новом стадионе за 160 миллионов: видеообзор матча

Пока футболисты национальных сборных защищают честь своих стран в матчах Лиги наций, те игроки, которые остались в расположении своих клубов тренируются в обычном графике и принимают участие в контрольных матчах. В субботу, 5 сентября, спарринги провели отечественные гранды — «Динамо» и «Шахтер».

Киевляне стали первой командой, которая сыграла на новеньком стадионе «Колоса» в Коваливке, обошедшемся президенту клуба Андрею Засухе в 160 млн гривен. В поединке, который, несмотря на товарищеский статус, получился довольно эмоциональным, все решил единственный мяч, который забил недавно вернувшийся в «Динамо» нападающий Артем Кравец, выступавший с 2016 года в Германии, Испании и Турции, — 1:0 в пользу «бело-синих».

К слову, поединок не обошелся для динамовцев без «ложки дегтя» — в середине первого тайма травму, и похоже серьезную, получил защитник Никита Бурда. А степени повреждения станет известно в ближайшие дни.

«Динамо»: Бойко (Нещерет, 61), Вантух, Бурда (Шабанов, 35), Попов (Алибеков, 61), Миколенко (Вивчаренко, 78), Шепелев, Буяльский (Клейтон, 71), Андриевский (Гармаш, 46), де Пена (Русин, 46), Вербич (Дуэлунд, 68), Соль (Кравец, 46).

Гол: Кравец (49).

А вот чемпион страны, донецкий «Шахтер», неожиданно уступил своим землякам из «Олимпика». Несмотря на наличие в составе нескольких лидеров команды, среди которых бразильцы Тайсон, Додо, Алан Патрик, Тете и другие, «горняки» на столичном стадионе имени Банникова пропустили дважды в первом тайме, на что смогли ответить лишь точным ударом Фернандо незадолго до окончания поединка.

«Шахтер»: Гриценко (Турбаевский, 46), Додо (Сиприано, 63), Витао, Пихаленок (Мампасси, 46), Сиприано (Бутко, 46; Козик, 84), Майкон, Алан Патрик (к) (Дентиньо, 46), Маркос Антонио (Пихаленок, 68), Тете (Шостак, 84), Тайсон (Фернандо, 68), Фернандо (Судаков, 53).

Голы: Фернандо (83) — Шахаб (12), Завийский (39).

Отметим, что поединки в премьер-лиге возобновятся на следующей неделе. В пятницу, 11 сентября, «Динамо» примет черниговскую «Десну», а на следующий день «Шахтер» отправится в гости к львовскому «Руху».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболиста Алексея Лобова, выступавшего в «чемпионате ЛНР», выгнали из житомирского «Полесья».

Фото ФК «Динамо»

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